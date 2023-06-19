Общество 19 июня 2023, 13:39 Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве Москвы Мэр Москвы Собянин: предприятия городского хозяйства совершили прогресс в импортозамещении Сайт мэра и правительства Москвы

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Серьезный прогресс в импортозамещении материалов совершили предприятия городского хозяйства Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Современные условия стали вызовом, но в то же время стимулом для разработок собственных продуктов и развития компаний. Сергей Собянин Мэр Москвы

Так, АО «Мослифт» начало выпускать комплектующие для лифтов собственного производства. Среди них, рекуператоры и вводное устройство для подъемников.

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На базе Люберецких очистных сооружений АО «Мосводоканал» запустило производство сорбента для сменных фильтров газоочистных установок.

На энергообъектах компании ПАО «Россети Московский регион» начали широко применять отечественное программное обеспечение. Мэр уточнил, что практически все основное оборудование произвели в России.

Кроме того, более 91% материалов и оснащения АО «МОСГАЗ» — отечественного производства, а доля импортного инвентаря сократилась в 4,5 раза за пять лет.