facebook_pixel
    21 сентября 2021, 14:50

    Московский парк «Садовники» переименовали в честь Юрия Лужкова

    Мария Борисова

    Столичный парк «Садовники» назвали в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Парк «Садовники» на проспекте Андропова в южной части Москвы теперь будет называться парком имени Ю. М. Лужкова. Постановление подписал действующий глава города Сергей Собянин.

    День рождения Юрия Лужкова отмечается 21 сентября. В этот день на Новодевичьем кладбище, где находится его могила, открыли памятник высотой около четырех метров. В память о градоначальнике туда приносят венки и цветы.

    Юрий Лужков возглавлял столицу с 1992 по 2010 год. Он ушел из жизни в 2019 году. В возрасте 83 лет у экс-мэра остановилось сердце.

    Ранее сообщалось, что в Коломенском парке посадили более 25 яблонь и груш в память в бывшем главе Москвы.