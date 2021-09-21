Московский парк «Садовники» переименовали в честь Юрия Лужкова
Столичный парк «Садовники» назвали в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Парк «Садовники» на проспекте Андропова в южной части Москвы теперь будет называться парком имени Ю. М. Лужкова. Постановление подписал действующий глава города Сергей Собянин.
День рождения Юрия Лужкова отмечается 21 сентября. В этот день на Новодевичьем кладбище, где находится его могила, открыли памятник высотой около четырех метров. В память о градоначальнике туда приносят венки и цветы.
Юрий Лужков возглавлял столицу с 1992 по 2010 год. Он ушел из жизни в 2019 году. В возрасте 83 лет у экс-мэра остановилось сердце.
Ранее сообщалось, что в Коломенском парке посадили более 25 яблонь и груш в память в бывшем главе Москвы.