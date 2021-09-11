Яблони и груши высадили в Коломенском в память о Лужкове

Субботник провели в Коломенском в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове. В парке высадили более 250 яблонь и груш, сообщило РИА «Новости».

Коломенское веками славилось своими садами, и один из них в 2016 году был воссоздан Лужковым вместе с москвичами, которые пришли поздравить его с 80-летием. Это стало подарком на его юбилей. Лужков тогда предложил снова собраться через пять лет, чтобы продолжить традицию и сохранить еще один сад, рассказала вдова экс-мэра Елена Батурина.

«Юрия Михайловича нет, но мы решили, что эта традиция, которая была начата пять лет назад, должна быть продолжена. И по сути делаем то, что он обещал: собрались вместе, чтобы посадить еще один сад в его память», — сказала Батурина.

В Коломенском высадили 263 груши и яблони. Свои саженцы посадили телеведущий Леонид Якубович и певица Надежда Бабкина.

Юрий Лужков ушел из жизни в декабре 2019 года, в возрасте 83 лет. Он скончался в больнице в Мюнхене, где у него остановилось сердце. Лужков был мэром Москвы с 1992-го по 2010 год.