Московский НПЗ становится лучшим предприятием Европы

«Нет, такой договоренности (о переносе завода за город — прим. ред.) нет. У нас была договоренность в 2011 году, когда мы продали свой пакет в 25% в Московском НПЗ, о том, что этот завод будет полностью модернизирован и превращен в одно из самых лучших европейских предприятий с точки зрения экологии», — приводит агентство слова градоначальника.

Собянин подчеркнул, что даже на фоне кризиса, падения цен на нефть и финансовых проблем все договоренности выполняются. МНПЗ модернизировали уже на две трети. Чтобы завершить работу, потребуется от трех до четырех миллиардов рублей инвестиций. Реконструкцию предприятия планируют завершить в течение трех лет.

Летом мэр побывал на МНПЗ и принял участие в пуске высокотехнологичного комплекса переработки нефти «Евро+». Он заменяет пять установок прошлого поколения и уменьшает воздействие на окружающую среду, которое за несколько лет модернизации сократили на 75%.

Несколько дней назад комплекс «Евро+» Московского НПЗ номинировали на международную энергетическую премию Platts Global Energy Awards за лучший проект года в сфере нефтепереработки.

В начале октября на заводе побывал председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Соловьев. Депутат подчеркнул, что второй этап экологической модернизации позволил отказаться от устаревших установок середины прошлого века, а комплекс «Евро+» в тандеме с биологическими очистными сооружениями «Биосфера» дает потрясающие результаты.