Чистое производство: как проходит модернизация Московского НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод посетила делегация экологов. Ее возглавил Александр Соловьев, председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы. Он ознакомился с проектами комплексной модернизации завода.

Визит начался с площадки биологических очистных сооружений «Биосфера». С 2017-го года комплекс очищает воду на 99,9 процента. По сути, комплекс работает по принципу привычного фильтра. Разница только в масштабах: в цистернах, через которые проходит вода, 200 тонн активированного угля. Запуск «Биосферы» сократил потребление речной воды в три раза. После очистки 80 процентов воды возвращается в производство.

За состоянием атмосферы на каждом объекте следят датчики автоматизированной системы мониторинга воздуха. Данные поступают в центр управления производством предприятия и напрямую надзорным органам. Метки на экранах — зеленые, а значит, качество воздуха — в норме. Эксперты особенно отмечают, что предприятие внедрило систему первым в отрасли и стало образцом и в применении лучших технологий, и в вопросах экологического контроля.

Второй этап экологической модернизации позволил полностью отказаться от тех установок 60-х годов, которые оставались на территории завода. Завод, если можно так сказать, под лупой находится постоянно, именно из-за этих факторов он и является передовым. Также важно, что руководство завода тоже понимает, что все то оборудование, которое осталось с 60-х годов, нужно модернизировать. С каждым годом обращений, непосредственно касающихся деятельности завода, становится все меньше Александр Соловьев председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы

Еще один проект модернизации — запуск комплекса переработки нефти полного цикла «Евро+». Он заменил пять установок предыдущего поколения и дополнительно сократил воздействие на окружающую среду. Экологи заявляют: в тандеме с «Биосферой» — результаты потрясающие.

«В результате двух этапов реконструкции и модернизации воздействие на атмосферный воздух снизилось на 75 процентов по сравнению с теми объемами, которые были в 2011-м году. И это огромная цифра», — отметил руководитель программы экологической модернизации МНПЗ Юрий Ерохин.

Впереди у Московского нефтеперерабатывающего завода — третий этап модернизации. Предприятие продолжит реализацию экологических проектов, в частности, планирует полностью отказаться от производства мазута.