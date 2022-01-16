Московский модник подал в суд на Prada из-за испорченной пары кед

Москвич приобрел кеды от Prada, которые почему-то испортились через пару прогулок. Замять конфликт не удалось, и модный дом все же пошел на уступки, вернув покупателю деньги. Историю о том, как столкнулось российское правосудие и итальянская мода, рассказал Telegram-канал Mash.

В апреле 2021 года москвич купил себе кеды за 71 тысячу рублей. Причем сделал он это не в магазине, а напрямую у бренда из Милана.

Но уже через пару прогулок от роскоши не осталось и следа: по бокам стерлась краска, на носах и пятках облезла кожа.

Мужчина обратился за объяснениями к Prada. Однако там были так оскорблены претензиями модника, что оставили его вовсе без кед, забрав их себе.

Ситуацию не помогла разрешить и проведенная экспертиза. Она показала, что заводского брака нет, но и покупатель эксплуатировал обувь правильно.

Мужчина на этом не успокоился и решил обратиться в суд. Он оценил свой ущерб в 144 тысячи, из которых за моральный вред только 10. После этого Prada решила уладить конфликт и вернула обиженному покупателю деньги за кеды вместе с компенсацией за моральный ущерб.

Ранее в Италии шеф-повар отсудил 39 тысяч долларов у раскритиковавшего его еду журналиста. Речь идет о негативной заметке, которую оставил редактор La Cronaca di Verona после того, как поел в ресторане ризотто.