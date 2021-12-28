Итальянский шеф-повар отсудил 39 тысяч долларов у раскритиковавшего его еду журналиста

Оригинальная судебная практика появилась в Италии: там шеф-повар смог отсудить круглую сумму у критика своего блюда. Повар Карло Кракко получил 39 тысяч долларов в качестве компенсации — это почти три миллиона рублей.

Об этом случае сообщило издание Daily Mail. Оно уточнило, что речь идет о негативной заметке, которую оставил редактор La Cronaca di Verona после того, как поел в ресторане ризотто. Он написал, что блюдо, приготовленное по фирменному рецепту Кракко, оказалось безвкусным, мясо было жестким, а овощи не сочетались между собой.

Шеф-повар отметил, что после этой заметки у него упали доходы, а потому он решил разобраться с автором отзыва в суде. Он подал несколько исков о клевете, и по двум действительно вышел победителем. Кракко уверен, что критика его работ нужна некоторым людям для того, чтобы получить известность за счет его доброго имени.

Ранее шеф-повар рассказал, как можно быстро определить плохой ресторан. По его мнению, если в зале пахнет кухней, то не следует даже просто садиться за стол в этом заведении. В хорошем ресторане в случае поломки вытяжки посетителей не будут приглашать внутрь до устранения неисправности, уверен повар.