Московский детсад украсили портретами окровавленных детей в честь юбилея Победы
«Вот такие вот плакаты с окровавленными детьми развесили в нашем детском саду сегодня. И предлагают сделать фотосессию в таком же стиле», — написал на своей странице в Facebоok отец одного из детей Алексей Бигильдин и прикрепил несколько фото.
По словам Бигильдина, руководство детсада считает, что детям можно рассказать о войне вот так. Папа назвал увиденные фотокалендари «адом».
Пока некоторые слишком старательно готовятся к Дню Победы, другие забывают поздравить настоящих ветеранов. Свидетельница Ялтинской конференции пожаловалась, что ее перестали поздравлять с памятной датой. Вот и на 75-годовщину конференции власти Крыма не вспомнили о Галине Романько.
«Я осталась одна, они думают, что уже, может, меня не существует», — рассказала она. При этом Романько отметила, что президент России всегда поздравляет ее.