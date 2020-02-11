Московский детсад украсили портретами окровавленных детей в честь юбилея Победы

Детские сады в Москве заранее готовятся к празднованию 75-летия Победы. У одного папы создалось впечатление, что руководство конкретного детсада даже перегнуло палку. Там на стенах появились портреты детей в образе фронтовиков.

«Вот такие вот плакаты с окровавленными детьми развесили в нашем детском саду сегодня. И предлагают сделать фотосессию в таком же стиле», — написал на своей странице в Facebоok отец одного из детей Алексей Бигильдин и прикрепил несколько фото.

Источник фото: Facebook

По словам Бигильдина, руководство детсада считает, что детям можно рассказать о войне вот так. Папа назвал увиденные фотокалендари «адом».

Пока некоторые слишком старательно готовятся к Дню Победы, другие забывают поздравить настоящих ветеранов. Свидетельница Ялтинской конференции пожаловалась, что ее перестали поздравлять с памятной датой. Вот и на 75-годовщину конференции власти Крыма не вспомнили о Галине Романько.

«Я осталась одна, они думают, что уже, может, меня не существует», — рассказала она. При этом Романько отметила, что президент России всегда поздравляет ее.