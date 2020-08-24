Московский бизнес попросил продлить помощь из-за COVID-19

Столичные бизнесмены пока не оправились от последствий пандемии. Они считают, что нужно продлить меры поддержки для пострадавших отраслей, в том числе дать отсрочку по налогам и страховым взносам. Причем помощи просят не только для Москвы, но и для других регионов.

Обращение на имя мэра города Сергея Собянина составила «Опора России», сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

Введенные на фоне коронавируса ограничения сняли, но экономическая ситуация пока что полностью не стабилизировалась. Причин для этого несколько. Во-первых, у населения упали доходы; во-вторых, потребительское поведение из-за рисков заразиться COVID-19 стало иным, а сам бизнес накопил долги перед контрагентами и банками.

В «Опоре России» заметили, что сфера услуг в июне–июле смогла восстановить входящий денежный оборот, но на уровне 75-80% от показателей 2019 года. Объем услуг и выручка восстановятся в 2022-м, не раньше.

Поэтому, считают представители малого и среднего бизнеса, столичные и федеральные меры поддержки для столичных бизнесменов нужно продлить — минимум до третьего квартала. Предприниматели упомянули арендные каникулы на помещения, которые принадлежат городу, отсрочку по налогам, не включая НДС, и платежи в страховые фонды.

Авторы инициативы объяснили, что в первую очередь нужно продолжить поддерживать компании, работающие в пострадавших отраслях экономики — в туризме, сфере развлечений, ретейле, транспорте и других. Остальных предпринимателей, которые получили разные рассрочки и отсрочки, это тоже касается.

Председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский подчеркнул, что продлить меры необходимо и в регионах. Причем на более длительный, чем в столице, срок. Поскольку сроки снятия ограничений в субъектах разные, то расширить действие поддержки нужно до середины 2021 года.

При этом эксперты заметили, что к пострадавшим от пандемии стоит отнести все виды бизнеса без исключения, сделать их более адресными или локальными.