Подмосковье восстанавливает экономику после пандемии. Основная задача — поддержать бизнес и помочь предпринимателям сохранить рабочие места и свое дело в целом. О мерах поддержки и самых актуальных вопросах бизнеса рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева на конференции информационного агентства РБК «Московская область: деловой климат и уроки пандемии».

В Подмосковье активно поддерживают предпринимателей и компании, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Власти выделяют субсидии и рефинансируют кредиты. Екатерина Зиновьева отметила, что самыми востребованными мерами поддержки как раз стали субсидии для компаний из наиболее пострадавших отраслей.

«Наиболее востребованными мерами поддержки стали субсидии, которые компании из наиболее пострадавших отраслей могли получить через ОФНС в режиме онлайн. Общий объем субсидий для более чем 70 тысяч представителей МСП региона составил 4,2 миллиарда рублей. Предприниматели также часто обращались к банкам за помощью с рефинансированием кредитов и займов. Общий объем помощи по этому направлению составил 14 миллиардов рублей», — уточнила министр.

Также на конференции обсудили опыт предпринимателей, которым удалось сохранить дело, взаимодействуя со структурами поддержки бизнеса в период пандемии.

Часть предпринимателей модифицировали деятельность своих компаний, чтобы остаться на плаву. Создатель детского сада IBAMBINI и психологического центра «Династия» Ирина Данилова перевела образовательные программы в онлайн и воспользовалась льготным 2% кредитом на сохранение занятости. Это помогло не только сохранить бизнес, но и развить его.

Субсидиями на защитные маски и перчатки воспользовалось текстильное объединение «Монолит». Антонина Шевцова, первый вице-президент компании, рассказала, что организация также реализовала возможность отсрочить выплаты налогов.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья успокоила бизнесменов и заявила, что даже если вторая волна случится, власти будут продолжать поддерживать бизнес.

«Основная цель региона и Мининвеста Подмосковья – поддерживать бизнес. И к этому мы готовы всегда. Независимо от того, будет вторая волна или нет, мы справимся», — заключила Екатерина Зиновьева.

Всю подробную информацию о мерах поддержки бизнеса Московской области предприниматели могут узнать на горячей линии 0150, а также на инвестиционном портале Подмосковья.