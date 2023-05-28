28 мая 2023, 16:29
Московских собак будут прививать от бешенства на площадках для выгула
Собянин: летом на площадках для выгула в Москве откроют 120 пунктов вакцинации для собак
Летом жители столицы смогут бесплатно привить своих собак от бешенства. Для этого в городе развернут более 120 пунктов вакцинации. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.
«Узнать прививочный пункт легко — это синяя фирменная палатка Государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для организации выездных пунктов используют спецавтомобили с тем же логотипом», — отметил мэр.
Реклама
Найти ближайшую к дому точку можно в одном из разделов спецпроекта «Как стать суперхозяином». Процедура бесплатная и не требует записи.
«Бесплатно привить своего питомца против бешенства также можно в любой государственной ветеринарной клинике города или на дому», — напомнил Собянин.
С начала 2023 года в столице от опасных болезней привили больше 200 тысяч домашних животных.
Ранее кинолог Голубев заявил, что хозяева питомцев должны нести ответственность за все действия животных.
Животные
Вакцинация
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама