Общество 28 мая 2023, 16:29 Московских собак будут прививать от бешенства на площадках для выгула Собянин: летом на площадках для выгула в Москве откроют 120 пунктов вакцинации для собак Сайт мэра и правительства Москвы

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Летом жители столицы смогут бесплатно привить своих собак от бешенства. Для этого в городе развернут более 120 пунктов вакцинации. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Узнать прививочный пункт легко — это синяя фирменная палатка Государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для организации выездных пунктов используют спецавтомобили с тем же логотипом», — отметил мэр.

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Найти ближайшую к дому точку можно в одном из разделов спецпроекта «Как стать суперхозяином». Процедура бесплатная и не требует записи.

«Бесплатно привить своего питомца против бешенства также можно в любой государственной ветеринарной клинике города или на дому», — напомнил Собянин.

С начала 2023 года в столице от опасных болезней привили больше 200 тысяч домашних животных.

Ранее кинолог Голубев заявил, что хозяева питомцев должны нести ответственность за все действия животных.