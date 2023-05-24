24 мая 2023, 13:30
Кинолог Голубев заявил, что хозяева питомцев должны нести ответственность за все действия животных
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО прокомментировал предложение ввести в России штрафы для хозяев собак за укусы людей.
По его словам, эта инициатива вполне логична, поскольку именно хозяин должен нести ответственность за все действия животного.
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«Владелец должен воспитывать и следить за своим питомцем. При любом нападении домашней собаки на человека или другое животное ответственность несет всегда хозяин», — процитировал kp.ru Голубева.
В Госдуме рассмотрят законопроект, в котором прописаны административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных.
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