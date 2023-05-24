Общество 24 мая 2023, 13:30 Кинолог Голубев заявил, что хозяева питомцев должны нести ответственность за все действия животных

Читать 360tv в

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО прокомментировал предложение ввести в России штрафы для хозяев собак за укусы людей.

По его словам, эта инициатива вполне логична, поскольку именно хозяин должен нести ответственность за все действия животного.

Реклама

«Владелец должен воспитывать и следить за своим питомцем. При любом нападении домашней собаки на человека или другое животное ответственность несет всегда хозяин», — процитировал kp.ru Голубева.

В Госдуме рассмотрят законопроект, в котором прописаны административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных.