Московских школьников оставили без линеек на 1 сентября

Школьники из Москвы не соберутся на торжественные линейки 1 сентября. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Кроме того, учащимся не нужно будет ходить по разным кабинетам, а значит, отпадет потребность носить маски. При этом мэр Москвы пообещал, что начало учебного года переносить не будут — занятия начнутся 1 сентября.

«Передвижение детей в школах и между классами будет ограничено, учащимся не нужно будет сидеть в масках» — добавил Сергей Собянин. Его слова приводит РИА «Новости».

Также в учебных заведениях ограничат проведение массовых мероприятий.

Ранее стало известно, что столичные кафе и магазины оштрафовали на 450 миллионов рублей за несоблюдение санитарных норм, введенных из пандемии коронавируса. Среди самых частых нарушений — отсутствие масок и перчаток у персонала, а также несоблюдение социальной дистанции как посетителями, так и сотрудниками кафе, ресторанов и магазинов. При этом Сергей Собянин допустил, что все ограничения могут действовать в Москве еще несколько месяцев.