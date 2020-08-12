Московские магазины и кафе оштрафовали на 450 млн рублей за нарушение масочного режима

Далеко не все магазины и точки общепита в столице соблюдают санитарные нормы, введенные из-за пандемии. Это заметно и по количеству выписанных им штрафов.

«Составлено более восьми тысяч административных материалов на сумму 450 миллионов рублей в отношении предприятий розничной торговли и общепита», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Самые частые нарушения — отсутствие социальной дистанции, масок и перчаток на сотрудниках и посетителях. Но были и такие фирмы, в основном непродовольственные магазины, которые, несмотря на запрет, продолжали работать.

Масочный режим в Москве никто еще не отменял. Закон действует с 12 мая. С 13 июля жителям разрешили не надевать защитные средства на улице, но в общественных местах — все те же нормы. В августа Сергей Собянин допустил действие ограничений в столице еще несколько месяцев.

За отсутствие защитных средств по-прежнему можно получить штраф: для обычных людей — четыре тысячи рублей, для организаций — от 100 до 300 тысяч.

О том, как проходят рейды в столице, рассказывал «360».