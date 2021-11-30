Жителя Калмыкии осудили за удержание мужчины в рабстве

В Калмыкии осудили местного жителя, который сделал рабом уроженца Ставрополя. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональный Следком.

В начале января 44-летний житель Ставрополя начал работать пастухом на ферме 30-летнего фермера. Поскольку работа ему не понравилась, он решил взять расчет и вернуться домой.

Воспользовавшись тем, что у пастуха не было ни денег, ни телефона, фермер избил его и не дал ему возможности покинуть ферму. Об этом узнали правоохранители и задержали подозреваемого.

Он полностью признал вину и стал сотрудничать со следствием. Суд решил ограничить его в свободе на год.