Общество 05 сентября 2023, 09:43 Московские рестораторы пожаловались на острую нехватку поваров РБК: рестораторы в Москве заявили о нехватке персонала Pxhere

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Московские рестораторы начали бить тревогу из-за нехватки поваров, барменов и официантов. Об этом сообщил РБК.

По информации издания, представители ресторанного бизнеса заметили снижение интереса к профессии. Также они указали на влияние курса рубля на отрасль.

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Нехватка персонала в ресторанном бизнесе составила примерно 20-30%. По мнению бизнесмена Сергея Миронова, «такого вакуума не было никогда». На отрасль повлиял и отток мигрантов, так как ранее их процент среди сотрудников общепита оставался высоким. Они стали чаще переселяться в Турцию, Южную Корею и ОАЭ.

Среди возможных причин нехватки кадров издание указало также высокую конкуренцию и низкую оплату труда.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов заявил об открытии в Подмосковье более тысячи летних кафе. По его словам, предприниматели получили возможность зарегистрировать площадку под них всего за один день. Благодаря этому количество посадочных мест в общепите Подмосковья за счет летних кафе увеличилось более чем на 15 тысяч.