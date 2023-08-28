Подмосковье 28 августа 2023, 17:15 Свыше тысячи летних кафе открыли за сезон в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Летние веранды пользуются популярностью у жителей и гостей Подмосковья. По словам заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, в этом сезоне в регионе открылось более тысячи летних кафе.

Благодаря новым летним кафе количество посадочных мест в общепите Подмосковья увеличилось более чем на 15 тысяч. Больше всего точек питания за три месяца появилось в Одинцове, Раменском и Подольске. Отмечается, что всего в Московской области работает около пяти тысяч кафе и ресторанов.

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В этом сезоне у предпринимателей появилась возможность получить площадку под летнее кафе за один день. Упрощенная процедура доступна на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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