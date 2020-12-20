Московские приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей режима самоизоляции

В Москве с нарушителей режима самоизоляции начали взыскивать штрафы. Сумма варьируются от одной до 40 тысяч рублей.

«По состоянию на 1 декабря текущего года на принудительное исполнение в подразделения судебных приставов ГУ ФССП России по Москве поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов, предусмотренных статьей 6.3 КоАП РФ <…> и 20.6.1 КоАП РФ <…>», — предает ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ ФССП.

В ведомстве объяснили, что по первой статье штрафы назначаются для тех, кто нарушил режим обязательной самоизоляции после возвращения из-за рубежа. По второй назначают москвичам, которые нарушили запреты, введенные указом Сергея Собянина. Сюда относится и посещение парков, и нарушение социальной дистанции в общественных местах.

С нарушителей уже взыскано 330 тысяч рублей. Также принимаются меры принудительного исполнения — арест средств на банковских счетах, взыскание суммы штрафа из зарплаты и другие меры.

Накануне в МВД сообщили о возбуждении 37 уголовных дел о фейках во время пандемии. Только за март было составлено более 450 административных протоколов о распространении недостоверных новостей, связанных с коронавирусом.