МВД завело 37 уголовных дел о фейках во время пандемии

Также с марта, когда в России были зарегистрированы первые случаи COVID-19, полицейские составили более 450 административных протоколов о распространении недостоверных новостей, связанных с коронавирусом.

В период с 1 марта по 1 декабря 2020 года по статье 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации» было составлено 456 административных протоколов, уточнили в ведомстве.

Статья 207.1 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» действует с апреля 2020 года. Речь в ней идет о распространении недостоверных сообщений (например, в соцсетях) о пандемии и борьбе с ней.

Нарушителю статьи грозит штраф до 700 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет или исправительные работы до одного года.

Если распространение фейков привело к смерти человека или другим тяжким последствиям, наказание увеличивается.