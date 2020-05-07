Московские подъезды будут дезинфицировать еще месяц

В Москве на месяц продлили дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Проводить обработку помещений, в том числе тамбуров, коридоров и лифтов, будут по-прежнему ежедневно.

Столичные подъезды дезинфицируют, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, которого процитировало РИА «Новости».

«Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлен на месяц», — подчеркнул Бирюков.

Специальными дезинфицирующими препаратами обрабатывают тамбуры, холлы, коридоры, лифты и лестничные клетки.

Заммэра заметил, что специальными растворами протирают дверные ручки, выключатели, поручни и перила. Не делают исключений и для почтовых ящиков, подоконников и кнопок вызова лифтов. Все препараты безопасны как для людей, так и для животных.

«Они также не повреждают поверхности», — сказал Бирюков.

Контроль за качеством и регулярностью дезинфекции в городе сейчас усилили. Специалисты отслеживают сообщения жителей о недобросовестной работе коммунальщиков. Каждый случай проверяют. Если нарушения подтверждаются, то сотрудника сферы ЖКХ строго наказывают, вплоть до увольнения.

О подобных нарушениях, напомнил чиновник, жители Москвы могут сообщать в Мосжилинспекцию. Ее сотрудники ежедневно контролируют выполнение управляющими организациями работ по дезинфекции подъездов. Сведения о нарушениях сразу же передаются руководству УК и в префектуры.

Дезинфицирующие препараты и средства индивидуальной защиты есть у всех управляющих организаций. Сотрудники, которые обрабатывают подъезды, одеты в одноразовые защитные костюмы и резиновую обувь. Им предоставляют перчатки, защитные очки и респиратор.

По последним данным, в столице выявили почти 92 тысяч больных COVID-19. Выздоровели 9227 человек, скончались 905. До 12 мая жители столицы должны соблюдать режим самоизоляции.