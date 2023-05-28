28 мая 2023, 10:53
Московские пенсионеры дадут концерты на «Рыбной неделе»
Участники проекта «Московское долголетие» выступят на фестивале «Рыбная неделя»
Участники проекта «Московское долголетие» присоединятся к мероприятиям «Рыбной недели» в столице. Горожане старшего поколения выступят с концертной программой и помогут шеф-поварам в приготовлении оригинальных рыбных блюд. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.
Более 100 пенсионеров примут участие в концертах на Тверской и Манежной площадях. Они подготовили номера на морскую тему и музыкальные композиции о Москве и планируют исполнить со сцены известные песни «Чайка за кормой», «Ну что тебе сказать про Сахалин», «Рыбацкий поселок» и другие.
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Во время кулинарных баттлов участники «Московского долголетия» будут помогать шеф-поварам, которые приготовят угощения из рыбы по ресторанным и семейным рецептам.
На Манежной площади покажут, как сделать барабульку с пряным соусом и жареную барабульку от бабушки. Гости увидят, как готовится рыбный суп со сливками и рыбная солянка от деда. Еще одной темой кулинарного состязания станут котлеты из горбуши и из хека. Кроме того, горожане старшего возраста расскажут о своих любимых способах приготовления морепродуктов.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте.
Летний сезон проекта «Активное долголетие» в Москве уже стартовал.
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