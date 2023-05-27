Москва 27 мая 2023, 17:32 Летний сезон проекта «Активное долголетие» начался в Москве Собянин: фестиваль скандинавской ходьбы открыл летний сезон «Активного долголетия» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовал летний сезон «Московского долголетия». В распоряжении москвичей старшего поколения будут 26 парков и 630 открытых площадок, на которых пройдут более 30 мероприятий. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.

В фестивале скандинавской ходьбы 27 мая больше пяти тысяч москвичей прошли дистанцию в два с половиной километра.

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Летом горожан старшего возраста ждут фестивали, конкурсы, спортивные турниры, лекции, творческие лаборатории и даже съемки сериала.

Наибольшей популярностью у пожилых жителей столицы, как показал опыт прошлых лет, пользуются экскурсии по историческим местам города. В этом сезоне увеличат количество маршрутов «Пешего лектория» и откроют 100 новых экскурсионных групп.

«Кроме того, мы расширим сеть центров „Московского долголетия“. К открытию сейчас готовятся 30 новых клубных пространств в разных районах города», — отметил Собянин.

Ранее участники «Активного долголетия» в Подмосковье присоединились к акции «Шаги здоровья» в Одинцове.