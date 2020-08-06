Посетителям прикроют рот. Рейды по проверке масочного режима пройдут в ресторанах Москвы

Правила ношения масок и перчаток в Москве продолжают действовать. В последние несколько недель за тем, как жители столицы следуют этим правилам, стали следить строже. Пассажирам метро, отказывающимся надевать средства индивидуальной защиты, выписали штрафы в пять тысяч рублей. Более шести тысяч магазинов получили предписания за отсутствие масок и перчаток у продавцов и покупателей. Теперь массовые проверки ожидаются в кафе и ресторанах.

Штрафы за беззащитность

Правила об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах в Москве начали действовать с 12 мая. Согласно правилам, средства индивидуальной защиты нужно надевать при поездках в транспорте, посещении магазинов, торговых центров и аптек. Норма распространяется и на сотрудников, которые работают с персоналом.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, к середине июля число граждан, надевающих маски и перчатки в общественных местах снизилось до 68%. Для проверки представители префектур и Роспотребнадзора проводят рейды. Нарушителей штрафуют. Немерюк заявил, что общая сумма выписанных предписаний уже превысила 300 миллионов рублей.

За отсутствие средств средств индивидуальной защиты покупатель в магазине платит четыре тысячи рублей, пассажир метро — пять тысяч. Если санитарные нормы нарушает продавец, то юридические лица платят от 100 до 300 тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели от 30 до 50 тысяч рублей.

В ближайшее время власти намерены проверить, как соблюдаются предписания Роспотребнадзора предприятиями общественного питания. После самоизоляции там собираются большие компании и о сохранении социальной дистанции уже никто не думает. Именно для решения таких случаев запланированы будущие проверки.

Маски на стол

Сотрудники префектур Москвы время от времени проверяют работу ресторанов и кафе, но речь идет только о сотрудниках. Контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима посетителями со стороны надзорных органов пока еще не было. Об этом в беседе с «360» рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Вопроса именно о проверке посетителей я пока не слышал. Проверяют в основном предприятия, как работают. Если сотрудники без маски, значит им предъявляют претензии», — рассказал он.

По словам Игоря Бухарова, рестораторам удалось договориться с Роспотребнадзором о небольших послаблениях. Повара, работающие на кухне могут находиться там без масок. Утром у них проверяют температуру и если она не превышает нормы, то им разрешают работать. Кухня — закрытое помещение, но если повар захочет выйти, то ему приходится надевать маску. Также есть небольшое послабление для клиентов.

Мы с Роспотребнадзором договорились, что если человек приходит в ресторан, то мы можем ему собственную маску предложить. Дальше он проходит, снимает маску, спокойно садится и обедает Игорь Бухаров. президент Федерации рестораторов и отельеров России.

На вопрос о том, не отпугнут ли такие внезапные рейды посетителей от ресторанов кафе, эксперт ответил утвердительно. Он пояснил, что людям это точно не понравится. Особенно сейчас, когда все прекрасно знают, как соблюдать социальную дистанцию, где нужно носить маски и обрабатывать руки санитайзерами.

Кафе по правилам

Рекомендации Роспотребнадзора для работы кафе и ресторанов состоят из 16 пунктов. Все начинается с утреннего измерения температуры сотрудников. Если у официанта или повара есть признаки респираторной инфекции, то от работы его отстранят. Все оставшиеся сотрудники получат маски, которые нужно менять каждые три часа, антисептики и дезинфицирующие салфетки.

Дистанция между столами должна составлять 1,5 метра. Запрещено использовать посуду с трещинами и сколами. Мыть ее нужно в посудомоечной машине при максимальной температуре с дезинфицирующим средством. Если такой техники нет, то лучше использовать одноразовую, которую после нужно утилизировать. Дезинфекция всех поверхностей проводится каждые 2−4 часа. В закрытых помещениях нужно установить аппараты для обеззараживания воздуха.

Рестораторы в беседе с «360» заявили, что рекомендации будет тяжело выполнить. Особенно тяжело заставить посетителей надевать средства индивидуальной защиты.

«Я не представляю, как заставить гостя надеть маску и перчатки, если он, например, захочет отойти из-за стола в туалет», — заявил основатель ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук.

Его опасения вполне объяснимы. Накануне стало известно, что посетитель московского McDonald’s оттолкнул сотрудницу ресторана, которая при входе попросила его надеть маску. В итоге у женщины травма плеча, а агрессивного клиента ищет полиция.

Пандемия и введенные ограничения серьезно ударили по ресторанному бизнесу. Но в Москве ситуация с заведениями общепита лучше, чем в целом по России. Не пережили перерыва в работе только 5,8% столичных кафе и ресторанов. Общий показатель по России составляет 15,8%. Об этом говорится в исследовании ресторанной премии Wheretoeat. Однако авторы отметили, что осенью ситуация может изменится.