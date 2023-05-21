Общество 21 мая 2023, 18:59 Московские дворцы бракосочетаний провели около трех тысяч торжественных церемоний для супругов-юбиляров Мэр Собянин: в ЗАГС Москвы за 10 лет провели почти 3 тысячи торжеств для супруг-юбиляров Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные дворцы бракосочетаний воссоздают дни свадеб пар, проживших в браке от 50 до 70 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сотрудникам столичных ЗАГСов за последнее десятилетие удалось провести примерно три тысячи торжеств для юбиляров семейно-брачных отношений. Для пар возобновляют день их свадьбы, прошедший 50 или больше лет назад.

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«Супруги снова обмениваются кольцами и ставят подписи в почетной книге торжеств», — уточнил мэр.

Церемонии организовывают бесплатно. Для этого нужно лишь обратиться во Дворец бракосочетания самим юбилярам или их родственникам. Сотрудники помогут определиться с удобной датой и попросят заполнить анкету, чтобы подготовить индивидуальную речь-поздравление.

Четыре года назад для столичных пар, проживших вместе 50, 55, 60, 65 или 70 лет, ввели единовременную выплату. В офисах «Мои документы» ее уже оформили около 100 тысяч семей.

Ранее власти объявили об открытии свадебного сезона на Северном речном вокзале в столице. Влюбленные смогут до осени заключать браки в обновленном здании вокзала.