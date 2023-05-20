Москва 20 мая 2023, 11:40 Стартовал сезон свадеб на Северном речном вокзале в Москве Власти объявили об открытии свадебного сезона на Северном речном вокзале в столице ru.freepik.com

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Влюбленные смогут до осени заключать браки в обновленном здании, расположенном на столичном Северном речном вокзале. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Первые семь московских пар поженятся в субботу, 20 мая, в день открытия свадебного сезона на Северном речном вокзале.

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«Церемонии проходят в рамках проекта мэра Москвы „Новые адреса счастья“, — уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сезон свадеб на летних выездных локациях по традиции продлится с мая по сентябрь. Площадка стала популярным местом у горожан для проведения торжественных церемоний по заключению брака. В этом году из-за высокого спроса открыли на треть больше временных площадок для свадеб, чем в 2022-м году.

Свадебные мероприятия этим летом будут проводить по выходным и в будние дни. В новом сезоне на исторической площадке свяжут себя брачными узами примерно 150 пар. Всего за два года в порту пяти морей поженились 112 пар, добавила Ракова.

Заявки о заключении брака принимают во Дворце бракосочетания № 1, а также на сайте государственных услуг или mos.ru.

Ранее начальник управления ЗАГС Уханева рассказала, что пары в Москве стали чаще проводить свадьбы без гостей.