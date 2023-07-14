Общество 14 июля 2023, 14:50 Московские автобусы бесплатно перевезли в музеи почти полмиллиона детей Мэр Москвы Собянин: за год автобусы «Мосгортранса» перевезли в музеи более 480 тысяч детей Сайт мэра и правительства Москвы

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За прошедший учебный год в рамках проекта «Музеи — детям» бесплатные автобусы «Мосгортранса» перевезли в культурные учреждения 480 тысяч детей и подростков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, свыше 950 образовательных организаций уже могут воспользоваться этой услугой. В список доступных площадок для посещения вошло более 110 государственных музеев, а также негосударственных и ведомственных организаций.

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Мэр напомнил, что с 2018 года столичные школы и колледжи получили возможность заказывать бесплатный транспорт для посещения культурных учреждений. Ежедневно для таких поездок доступно от 75 до 100 автобусов. Заявку можно подать за неделю.

Ранее школьники из Краснодара и Дальнего Востока приехали на летнюю образовательную программу в Дубну.