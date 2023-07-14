Подмосковье 14 июля 2023, 13:59 Школьники из Краснодара и Дальнего Востока приехали на летнюю образовательную программу в Дубну Лицей Кадышевского

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В лицее Кадышевского в Дубне проходит международная компьютерная школа. В мероприятии участвуют учащиеся округа, а также Краснодарского края и Дальнего Востока. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Международная компьютерная школа — это летняя детская интеллектуальная площадка. Наставники организуют обучение в форме исследовательской работы.

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«За познавательную, развлекательную и прочую деятельность учащихся школы отвечают семь учителей лицея, а помогают им волонтеры — учащиеся 11-х классов», — уточнили в ведомстве.

Школьники разрабатывают проекты, участвуют в экономических играх и конференциях, для них также подготовили развлекательную программу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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