15 июня 2023, 19:20
Московская онкологическая служба обеспечена ресурсами на 100%, заявила Ракова
Заммэра Москвы Ракова заявила, что столичная онкослужба обеспечена ресурсами на 100%
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичную онкологическую службу обеспечили ресурсами на 100%.
Я с уверенностью могу сказать, что московская онкологическая служба ресурсами обеспечена на 100%.
Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
По ее словам, текущее состояние этой сферы в столице раньше казалось недостижимым. Она уточнила, что за последние пять лет расходы на содержание онкобольных увеличились в пять раз.
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Московский онкологический форум проходит в столице с 15 по 17 июня. Ранее сообщалось, что Национальный медицинский исследовательский центр радиологии покажет на нем первую в России «ядерную аптеку».
Здравоохранение
Онкология
Москва 2023
Анастасия Ракова
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