Общество

15 июня 2023, 19:20

Московская онкологическая служба обеспечена ресурсами на 100%, заявила Ракова

Заммэра Москвы Ракова заявила, что столичная онкослужба обеспечена ресурсами на 100%

Читать 360tv в

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичную онкологическую службу обеспечили ресурсами на 100%.

Я с уверенностью могу сказать, что московская онкологическая служба ресурсами обеспечена на 100%.

Анастасия Ракова

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

По ее словам, текущее состояние этой сферы в столице раньше казалось недостижимым. Она уточнила, что за последние пять лет расходы на содержание онкобольных увеличились в пять раз.

Реклама

Московский онкологический форум проходит в столице с 15 по 17 июня. Ранее сообщалось, что Национальный медицинский исследовательский центр радиологии покажет на нем первую в России «ядерную аптеку».

Здравоохранение

Онкология

Москва 2023

Анастасия Ракова

Реклама

Реклама