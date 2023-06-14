Общество 14 июня 2023, 14:35 Первую в России «ядерную аптеку» покажут на Московском онкологическом форуме Мосгорздрав: на Московском онкологическом форуме покажут первую в России «ядерную аптеку» РИА «Новости»

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На Московском онкологическом форуме будет работать уникальная выставка новейших технологий борьбы с раком, сообщил Мосгорздрав.

С 15 по 17 июня в Гостином Дворе пройдет Московский онкологический форум с участием более чем 300 экспертов из 10 стран.

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На нем Национальный медицинский исследовательский центр радиологии покажет первую в стране «ядерную аптеку», а МКНЦ имени Логинова проведет для хирургов мастер-класс по интракорпоральному шитью.

Кроме того, директор ММКЦ «Коммунарка» Денис Проценко расскажет об особенностях клиентского пути в онкологии и о том, как сделать опыт взаимодействия пациента с системой здравоохранения наиболее успешным. Профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин со своими коллегами проведет лекцию на тему профилактики рака. Главный уролог Москвы и России Дмитрий Пушкарь примет участие в обсуждении проблем мужского здоровья.

В первый день работы центральным событием станет открытие выставки с интерактивными стендами ведущих столичных онкостационаров. Здесь будут представлены передовые технологии и инновационные подходы лечения онкозаболеваний.