Общество 26 мая 2023, 10:41 Московская мэрия выставила на торги сто парковочных мест в Люблине Щербаков: торги по продаже 100 машино-мест в Люблине пройдут 7 и 14 июня Фото В.Новикова / Сайт мэра и правительства Москвы

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В начале июня город проведет аукционы по продаже машино-мест на многоуровневой наземной стоянке в Юго-Восточном административном округе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков на официальном сайте мэра Москвы.

Паркинг находится напротив жилого квартала по адресу: Краснодарский проезд, дом восемь. Рядом с ним — автомойка, автозаправочная станция, шиномонтаж и автосервис. Выезды с площадки ведут к основным дорогам микрорайона.

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«Мы выставили на реализацию 100 парковочных мест в районе Люблино. Торги пройдут седьмого и четырнадцатого июня», — рассказал Щербаков.

По его словам площадь одного машино-места варьируется от 11,6 до 16,3 квадратного метра.

Безопасные парковки рядом с домом пользуются повышенным спросом у жителей столичных районов с плотной многоэтажной застройкой.

Подача заявок закончится первого и восьмого июня. Онлайн-торги пройдут на площадке «Росэлторг». Принять участие в них могут все желающие. Для этого потребуется регистрация на площадке и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее в Подмосковье запустили цифровой сервис для расчета парковочных мест при строительстве жилых домов.