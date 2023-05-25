Подмосковье 25 мая 2023, 17:27 Цифровой сервис для расчета парковочных мест при строительстве жилых домов запустили в Подмосковье Мособлархитектура

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Новый бесплатный онлайн-сервис для застройщиков разработали в Подмосковье. Программа автоматически рассчитает необходимое количество мест на парковке проектируемых жилых домов.

Сервис «Расчет количества парковочных мест для зданий жилого назначения» доступен на геопортале Подмосковья. Система выдаст застройщикам минимальное число мест для хранения автомобилей, необходимое по закону.

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«Сервис разработан в формате калькулятора и имеет простой, понятный в использовании интерфейс. Для расчета необходимо указать планируемую площадь квартир, а также исходные данные по нежилым объектам, размещаемым в рамках проекта, в том числе социальным», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Главная задача сервиса — снижение трудозатрат и уменьшение сроков проектирования.

«Это удобный инструмент, который поможет экспертам значительно сократить время при расчете необходимых машиномест, избежать неточностей и доработок проектов», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

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