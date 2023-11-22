22 ноября 2023, 23:36
Более 15 новых электрозарядных станций заработали в Подмосковье с начала года
Объекты электрозарядных станций (ЭЗС) продолжают устанавливать на территории Московской области. С начала года в эксплуатацию ввели 17 новых и 4 переоборудованных ЭЗС.
Станции располагаются в Клине, Красногорске, Солнечногорске, Химках и других городских округах. Мощность каждой из них составляет 22 кВт. Это позволяет заряжать электромобили или любой другой электротранспорт в оперативном режиме.
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Как подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, с начала 2023 года работники «Мособлэнерго» запустили 17 новых ЭЗС для удобства местных жителей. Таким образом на сегодняшний день на территории региона создана опорная сеть из 264 станций.
С полным списком адресов, где расположены ЭЗС, можно ознакомиться на сайте «Мособлэнерго».
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