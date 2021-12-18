Московская ГИБДД подписалась на блогеров-нарушителей в соцсетях

ГИБДД Москвы подписалась в социальных сетях на страницы блогеров, допускающих серьезные нарушения правил дорожного движения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал начальник столичной автоинспекции Александр Быков.

По словам Быкова, автоинспекция города в ежедневном режиме осуществляет мониторинг всего контента, касающегося безопасности.

«Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем», — признался глава ГИБДД города.

Он отметил, что московские инспекторы «за прошедший период времени» приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек. Эти граждане размещали на своих страницах в социальных сетях материалы «с нарушением ПДД».

Ранее сообщалось о том, что масштабный сбой был зафиксирован 18 декабря в информационной системе Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений ГИБДД. Сбои были зафиксированы по всей России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае и в Новосибирске.

Все, кто из-за неполадок не смог получить государственные услуги, смогут сделать это в воскресенье, 19 декабря.