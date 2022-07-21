Москалькова пообещала переселить беженцев с Украины и из Донбасса в более комфортные условия

Переселенцев с Украины и из Донбасса, остановившихся в зданиях, непригодных для круглогодичной жизни, перевезут в более комфортные места. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«ПВР (пункт временного размещения — прим. ред.) в Белгородской области, в котором мы побывали, рассчитан на отдыхающих со всей страны, которые могут приезжать круглый год. Но, конечно, у нас есть такие вопросы — например, ПВР в подмосковных лагерях летнего отдыха. Они (находящиеся там беженцы — прим. ред.) будут переводиться», — сказала Москалькова РИА «Новости» в ходе поездки в Белгородскую область.

Она отметила, что в отличие от других стан в России существуют пункты временного размещения беженцев, где людей содержат за счет государства. Речь идет о тех, у кого нет родственников или знакомых, которые могут приютить, или средств для съема жилья.

Ранее сообщалось, что граждан Украины предложили включить в нацпроект «Демография». Это позволит им освоить в России новую профессию и трудоустроиться.