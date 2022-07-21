Украинцев решили включить в нацпроект по трудоустройству в России

Украинцев предложили включить в нацпроект «Демография» для трудоустройства в России. Для этого Минтруд подготовил поправки в определенные акты правительства.

Документы министерства дадут гражданам Украины и Донбасса возможность освоить в России новую профессию. Обучение смогут пройти люди с удостоверением беженца или свидетельством о предоставлении временного убежища. Также претендовать на включение в программу смогут те, кто подал заявление на гражданство.

Речь идет о федеральном проекте «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография», уточнили «Известия». Пройти профобучение можно будет в трех организациях: Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), Агентстве развития профессионального мастерства и Томском государственном университете. Чтобы попасть на занятия, необходимо обратиться в органы службы занятости.

«Длительность программ варьируется от трех недель до трех месяцев. Соискателям доступны различные направления — от обучения отдельным технологиям по рабочим специальностям до повышения квалификации», — пояснили в Минтруде.

Ожидается, что новую профессию в России получат до 10 тысяч украинцев.