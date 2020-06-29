Москалькова назвала голосование отдельно по каждой поправке неисполнимым

Проголосовать по каждой поправке к Конституции отдельно юридически невозможно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Поправки взаимосвязаны друг с другом. Нельзя оторвать одно от другого. Нельзя будет подвести итог… Юридически это было бы неисполнимо, если их отделить на отдельные поправки», — цитирует слова Москальковой РИА «Новости».

Голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. За четыре дня свой голос отдали более 40 миллионов россиян. На текущий момент явка составляет 37,2%.