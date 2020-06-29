    29 июня 2020, 20:18

    Москалькова назвала голосование отдельно по каждой поправке неисполнимым

    Арина Гудилова, Эля Данилюк

    Проголосовать по каждой поправке к Конституции отдельно юридически невозможно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    «Поправки взаимосвязаны друг с другом. Нельзя оторвать одно от другого. Нельзя будет подвести итог… Юридически это было бы неисполнимо, если их отделить на отдельные поправки», — цитирует слова Москальковой РИА «Новости».

    Голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. За четыре дня свой голос отдали более 40 миллионов россиян. На текущий момент явка составляет 37,2%.