Мошенников в России предложили наказывать строже

В России предложили ужесточить наказание за мошенничество. Для этого в Уголовный кодекс хотят включить новое обстоятельство в том числе для телефонных и интернет-обманщиков.

Идея принадлежит руководителю общественного движения «За безопасность» Дмитрию Курдесову, сообщил сайт RT со ссылкой на отправленное на имя главы МВД Владимира Колокольцева письмо.

Общественник заметил, что в УК РФ сейчас отягчающим обстоятельством признано «совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора».

Из-за участившихся случаев телефонного и интернет-мошенничества Курдесов предложил добавить в УК формулировку о создании предполагаемым мошенником «ложного представления о своем служебном или должностном положении». Глава движения «За безопасность» заметил, что в большинстве случаев целью преступников становятся пожилые люди.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность дополнения данной нормы в Уголовном кодексе России формулировкой „или при создании виновным ложного представления о своём служебном или должностном положении“», — написал он.

Курдесов пояснил, что это станет условием ужесточения наказания для мошенников, которые обманывают россиян под видом банковских служащих, медицинских работников и других лиц.

В своем обращении общественник сослался на данные Генпрокуратуры за первые шесть месяцев 2020 года, где указан рост случаев обмана по телефону и через интернет на 76%. За этот же период Центробанк выступил инициатором блокировки 9,7 тысячи телефонных номеров.