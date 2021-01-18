Половина россиян столкнулась в 2020 году с мошенниками в банковской сфере

В 2020 году 48% россиян столкнулись с банковским мошенничеством. Чаще всего злоумышленники предлагали тестирование на коронавирус, обещали быстро перечислить государственные пособия и выставляли штрафы за нарушение самоизоляции.

Данные опроса, проведенного Центробанком России, опубликовала газета «Известия». В исследовании, проведенном в августе–декабре 2020 года приняли участие 41,8 тысячи респондентов — 198 юрлиц и 41,6 тысячи физлиц.

Со злоумышленниками столкнулись 30% компаний и около 48% россиян.

При этом регулятор отметил рост среднего уровня доверия с 70,9 до 73,3% граждан кредитным организациям. По десятибалльной школе респонденты оценили действия банков при совершении мошенничеств против клиентов на 6,9 балла. В прошлом году этот показатель составлял 6,7 балла.

В Центробанке считают, что доверие россиян выросло в результате слаженных действий регулятора, финансовых организаций и правоохранительных органов.

За первые шесть месяцев 2020 года мошенники похитили у россиян четыре миллиарда рублей, за третий квартал объем вырос еще на 2,5 миллиарда. В 2019 году были похищены 6,5 миллиарда рублей.

В январе стало известно, что один из жителей Ивановской области перевел неизвестным мошенникам, представившимся работниками прокуратуры, 45 тысяч рублей.