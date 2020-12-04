Мошенники используют вакцинацию и перерасчет платы за ЖКХ, чтобы обмануть россиян. Топ-5 популярных схем

К концу года мошенники все чаще обманывают россиян с помощью фальшивых платежек или долговых счетов за коммуналку. Для достоверности они сопровождают рассылку звонками из якобы управляющей компании. Помимо этого, увеличилось число афер на связанные с коронавирусом темы: по поводу вакцинации, тестирования или санобработки помещений.

Развод на ЖКУ

Мошенники стали рассылать россиянам фальшивые счета за ЖКУ и напоминания о долгах в размере 10–20 тысяч рублей за свет, газ и так далее, пишет РБК. Обманщики пользуются тем, что на удаленке у россиян выросли коммунальные расходы, и тем, что в конце года управляющие компании и поставщики услуг традиционно проводят перерасчет.

Если человек верит и решает погасить долг, то после ввода реквизитов карты якобы на сайте оплаты злоумышленники получают доступ к его счетам. А при игнорировании сообщения ему перезванивают, называются представителем управляющей компании и предлагают сверить платежи. После этого уговаривают закрыть задолженность, выведывают данные карточки или предлагают сделать тестовый платеж и сообщить СМС-код.

Тема с платежками за ЖКХ уже далеко не новая, рассказал «360» директор по развитию бизнеса в российском представительстве компании Check Point Software Technologies Дмитрий Титков. Просто в последнее время к рассылке квитанций с QR-кодом для удобной онлайн-оплаты мошенники добавили звонки. Как отметил эксперт, это добавляет документу достоверности. Причем все реквизиты могут быть указаны правильно. А мошенническим будет только QR-код, который никто из жителей России на глаз не отличит от настоящего.

Робот в помощь

Еще один популярный сейчас вид мошенничества — звонки роботов с попыткой записать согласие с чем-либо. Делается это для того, чтобы впоследствии войти в интернет-банк абонента либо подтвердить транзакцию.

«Их интересует, чтобы вы на какой-то вопрос ответили словом „да“. Я сам сталкивался с тем, что звонил робот и произносил: „Дмитрий Алексеевич?“ Если ответить не „да“, а что-то другое, он говорит: „Я вас не понимаю. Дмитрий Алексеевич?“ То есть пытается подвести к нужному ответу», — пояснил Титков.

Крупные банки активно внедряют биометрию для идентификации клиентов, задействуют искусственный интеллект для проведения и подтверждения некоторых операций. И голосовое согласие человека может помочь мошенникам похитить деньги со счета вкладчика.

При таком способе мошенничества звонят и живые люди, сообщил «360» эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Нередко они якобы пытаются уговорить человека купить что-либо ненужное. Например, Власову предлагали приобрести систему управления предприятием. Записав разговор, из него вычленяют слова «да» и «нет». А затем подменяют номер для звонка в банк и используют запись в разговоре с банк-роботом для подтверждения платежа.

Банки и ДТП

Другие популярные мошенничества связаны с созданием человеку стрессовой ситуации, отметил Титков. Это может быть звонок от члена семьи, который попал в аварию, сообщение из ГИБДД или полиции о том, что близкий родственник сбил человека, с требованием денег за отказ возбудить уголовное дело.

«Главная задача здесь — ввести в стресс, потому что в стрессе человек часто совершает необдуманные, не контролируемые им поступки», — добавил он.

Часто россиянам звонят якобы из служб безопасности банков. В этом случае мошенники могут предложить сверить данные, предупредить о попытке взлома. Иногда такие мошенничества сопровождаются СМС-сообщением. При двухфакторной аутентификации во время попытки проведения операции клиенту приходит СМС-код. Аферисты звонят, сообщают о проверке и просят назвать цифры из сообщения.

Коронавирусные обманы

Пандемия помогла мошенникам — они придумали новые способы наживаться на людях. Чаще всего клюют на сообщения и звонки о якобы положенном тестировании, а в последнее время — вакцинации. Популярность объясняется тем, что все россияне любят «халяву» или пролезть где-то вне очереди.

«А дальше спрашивают, когда человек может принять людей для вакцинации у себя дома. Приходят люди в костюмах, один отвлекает, другой вынимает деньги. И до смертельных исходов тоже доходит, могут убить. Бывает, предлагают санобработку квартиры, „потому что в вашем подъезде больные ковидом“, или обязательное тестирование. Это новый, но крайне опасный вид обмана. И на него ведутся», — подчеркнул Власов.

Мошенники стали чаще рассылать сообщения, связанные с коронавирусом, уточнил Дмитрий Титков. Темы бывают разные — например, о назначении человеку компенсаций за потерю работы. Или рассказывают о выигрыше в лотерею. Задача таких сообщений — заставить человека кликнуть на ссылку из письма.

«Вы попадаете на фиктивный сайт, где вам предлагают ввести данные банковской карты для получения якобы выигрыша или помощи от государства», — сказал Титков.

Рассылки мошенников

Набирает популярность использование календарей, которые синхронизируются с телефоном или почтой. Выглядит это так: мошенники добавляют в него напоминания об оплатах чего-либо, пояснил Титков. Ритм жизни современных россиян высокий, многие просто не вспоминают, что таких пометок не делали, и оплачивают «левые» счета или кликают по ссылкам на мошеннические сайты.

Россияне по-прежнему верят и в звонки с информацией о платной поверке счетчиков, с требованием установить анализаторы для газового оборудования, якобы положенного по закону, гарантии производителя по ремонту пластиковых окон и так далее. В последнем случае бесплатный вариант выглядит явно плохим, зато за доплату обещают горы золотые, сказал Александр Власов. Персональные данные при этом остаются сохранными, а вот деньги доверчивые люди теряют.

Все так же популярны различные фишинговые сайты, похожие на сайты банков или платежных систем. Поэтому при проведении платежа по-прежнему важно проверять страницу, на которой находится плательщик, подчеркнул Титков. В любом браузере есть значок замочка, который показывает вид шифрования. Настоящие сайты поддерживают SSL-шифрование, чтобы обезопасить пользователей от злоумышленников, которые пытаются перехватить трафик.