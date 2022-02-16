Мошенники взялись за потенциальных газовых инвесторов

Желание россиян инвестировать в газ обратило на себя внимание мошенников. Они предлагают вложить деньги в проекты, из которых невозможно вывести в средства.

В Play Store появились фейковые приложения, эксплуатирующие слова «Газпром» и «инвестиции» в различных комбинациях. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на компанию InfoSecurity a Softline. Большинство из них используют иконки, похожие на эмблему газового предприятия.

Каждое скачали уже свыше 500 раз. Оценки утилит довольно высокие, а большинство отзывов — отличные. Негативные комментарии тоже встречаются. Наполнение у подобных приложений практически идентичное, а пользователям предлагают вложиться в «Силу Сибири», «Северный поток» или «Турецкий поток». В «Газпроме» подчеркнули, что никакого отношения к подобным «платформам» не имеют.

Для обмана доверчивых россиян используют довольно простую схему: в ответ на оставленную заявку человек получает ссылку на фейковую биржу. Для начала торговли просят внести первоначальную сумму. Получив деньги от нескольких десятков желающих инвестировать, «биржа» меняет адрес.

В ЦБ подтвердили, что реклама псевдоинвестиционных схем стала появляться чаще на фоне роста интереса россиян к финансовому рынку. Эксперты напомнили, что напрямую вложиться в российский газ через законные каналы невозможно. Для этого необходимо купить облигации или акции «Газпрома» или НОВАТЭКа через легальных брокеров.

Мошенники пользуются доверием людей, размещая приложения на официальном ресурсе Google. Специалисты предупредили, что при публикации утилиты в Play Store проверяют его по минимуму. После жалоб на платформу возможна повторная проверка и ее удаление.