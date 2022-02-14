Банки раскритиковали предложения ЦБ по борьбе с мошенниками

Законопроект по борьбе с мошенниками, предложенный ЦБ, подвергли критике российские банки. Об этом сообщила газета «Известия».

Регулятор предложил поправки по противодействию подозрительным переводам. В российских банках решили, что подобные меры вызовут недовольство клиентов в случае их ошибочного применения. Кроме того, полноценно их реализовать невозможно, считают в Ассоциации банков России (АБР).

По задумке Центробанка, проверять процедуру проведения денежных операций на признаки мошенничества должен не только банк отправителя, но и банк получателя. При этом последнему предлагалось дать полномочия отказывать в зачислении средств, если они кажутся подозрительными. В результате выяснения ситуации, нескольких приостановок проведения платежей и согласований с клиентами, задержка может составить до двух дней.

При этом эксперты выступили на стороне Центробанка и поддержали законопроект. В настоящее время на стороне банка-получателя очень мало законных механизмов борьбы с мошенниками. Эти меры повысят возможность возврата средств за счет двойного контроля и прямой материальной ответственности обеих сторон.