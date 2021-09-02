Мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд рублей с апреля по июнь

Банковские клиенты с апреля по июнь лишились в сумме более трех миллиардов рублей из-за действий мошенников. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, которые опубликовал сайт регулятора.

«Методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий», — говорится в сообщении ЦБ России.

Источник фото: сайт Банка России

Чаще всего, злоумышленники крадут деньги крадут через онлайн-банкинг физлиц, при помощи фишинговых ссылок и вирусов, а также уязвимостей в программном обеспечении.

Как сообщил ЦБ, банки смогли вернуть клиентам из этих похищенных трех миллиардов рублей только 7,4%. В прошлом этот показатель достиг 12,8%. Также во втором квартале 2020 года общая сумма украденных у россиян со счетов денег была на 800 миллионов меньше.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что его чуть не развели преступники. Он пытался продать в интернете детскую кроватку, с ним связалась девушка, которая попросила назвать код из SMS, чтобы якобы перевести ему деньги. Он вовремя сообразил, что разговаривает с мошенницей.