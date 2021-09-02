Мошенники попытались развести замглавы Минфина Моисеева

Телефонные мошенники нашли новый способ добыть данные банковских карт россиян. Своих жертв ищут среди продавцов, размещающих объявления о товаре на интернет-площадках. Опытом общения с аферистами поделился в интервью РИА «Новости» заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Он рассказал, что разместил на одном из сайтов объявление о продаже старой детской кроватки.

«Мне позвонила девушка, заявила, что хочет купить, и говорит, что сейчас переведет мне деньги, придет SMS, а мне нужно сказать ей код. Понимаете, пока она мне не сказала: „Скажите код из сообщения“, — даже я не понял, что это мошенничество», — признался Алексей Моисеев.

Заместитель министра финансов отметил, что о подобных уловках мошенников предупреждает сама торговая площадка.

Алексей Моисеев подчеркнул, что в последнее время злоумышленники активизировались особенно сильно и звонят очень многим людям. Но если раньше они прикидывались сотрудниками банков, то теперь представляются полицейскими, которые предотвратили преступления. На такие уловки часто попадаются пожилые люди.