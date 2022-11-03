Мошенники стали списывать деньги с карт клиентов Wildberries за липовые покупки | 360°

Общество 03 ноября 2022, 15:42 Мошенники стали списывать деньги с карт клиентов Wildberries за липовые покупки «Известия»: клиенты Wildberries столкнулись с новым видом мошенничества РИА "Новости"

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Пользователи интернет-магазина Wildberries стали жертвами новой мошеннической схемы — с карты списываются деньги за покупки, которые не совершались. Об этом сообщила газета «Известия».

Так, у одной россиянки с аккаунтом в маркетплейсе списали с карточки почти 200 тысяч рублей, хотя она с августа ничего там не заказывала. В истории транзакций она обнаружила, что в течение двух часов с ее карты каждую минуту списывалась тысяча рублей. В банке ей сказали, что все операции получили подтверждения, хотя она их не давала. В итоге 195 тысяч рублей ушли фирме под названием wildberries Podol’sk. В поддержке Wildberries ничего не смогли с этим сделать.

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Знакомый с ситуацией источник предположил, что женщина могла сама где-то засветить данные своей карты. В свою очередь, в Wildberries подтвердили, что привязка карт происходит с помощью SMS-подтверждения, так что несанкционированные оплаты возможны только, если покупатель сам передаст свои данные стороннему лицу, или же установит вредоносное приложение.

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В подобных случаях всегда надо обращаться в полицию.

Ранее юрист Иван Соловьев сообщил, что сотовый оператор обязан выплатить компенсацию, если из-за него у мошенников оказался доступ к чьей-то сим-карте и списали деньги. В случае отказа следует обратиться в суд.