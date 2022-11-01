Юрист рассказал, что оператор обязан возместить ущерб при доступе мошенников к сим-карте | 360°

Общество 01 ноября 2022, 07:19 Юрист рассказал, что оператор обязан возместить ущерб при доступе мошенников к сим-карте Юрист Соловьев: при отказе оператора возместить нанесенный ущерб нужно обращаться в суд freepik

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Если по вине сотового оператора мошенники получили доступ к сим-карте абонента, и были списаны средства, то он обязан возместить ущерб. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Истец, как потребитель услуг связи, вправе был рассчитывать на то, что оператор связи, надлежащим образом и добросовестно исполняя свои обязательства, не предоставит возможность третьему лицу несанкционированно использовать его абонентский номер, а при возникновении такой ситуации незамедлительно примет меры к прекращению доступа посторонних лиц к абонентскому номеру потребителя услуг связи», — объяснил он.

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При отказе сотовой компании нужно обращаться в суд.

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