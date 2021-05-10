Мошенники стали обманывать россиян при покупке животных

Преступники научились по хитрой схеме обманывать россиян при покупке животных. С людей берут задаток и подсовывают собак и котов, непохожих на тех, что были на фото в объявлении. Об этом «Российской газете» рассказал адвокат Виталий Ревзин.

По словам собеседника, мошенники привозят покупателям других животных, а деньги обещают вернуть только после того, как смогут продать этих зверей.

«В первую очередь необходимо связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, описать ситуацию и добиться блокирования данного продавца. Второй шаг — обратиться за помощью к юристу и составить претензию продавцу собаки или кошки с просьбой вернуть деньги», — пояснил Ревзин.

Адвокат отметил, что параллельно нужно подать заявление в суд вместе с копией заявления в органы внутренних дел. По словам Ревзина, полицейские обязаны будут провести проверку. Собеседник не исключил, что сразу после этого мошенник может вернуть задаток, так как связываться с правоохранителями из-за небольшой суммы ему ни к чему.

«Если быть принципиальным и заручиться помощью юристов, то закон будет на вашей стороне и вы получите назад свои деньги, вероятно, с процентами за их использование, а также с компенсацией понесенных вами расходов», — добавил Ревзин.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что любителям собак лучше всего покупать трехмесячных щенков. Он подчеркнул, что в этом возрасте животные отвыкают от матери и получают первые прививки.