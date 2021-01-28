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    28 января 2021, 13:20

    Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки

    Алена Макаренко

    Тем, кто собирается завести собаку, лучше всего покупать трехмесячного щенка. Совет дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщило РИА «Новости».
    Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки

    В этом возрасте четвероногий уже отлучен от матери, привит и готов к жизни в новой семье.

    Лучше не брать собаку, которая все еще находится на вскармливании матери, порекомендовал специалист. В такой период животное получает необходимый иммунитет и социализируется.

    «Благодаря этому он учится общаться с другими сородичами, выстраивая свою схему взаимодействия. В этот период происходит формирование будущего темперамента, основы личности и поведения собаки», — объяснил Голубев.

    После покупки щенка его можно постепенно приучать к новым правилам и пище, жизни с хозяевами, написало ИА Nation News. Часто щенков продают в возрасте двух или даже полутора месяцев, когда у них сделана прививка. Однако если вы не профессиональный кинолог, то подобных экспериментов лучше не проводить, предупредил эксперт.

    Из-за ранней отлучки щенка от матери в будущем могут возникнуть проблемы в общении с другими собаками. В возрасте 35-40 дней четвероногий способен питаться самостоятельно, но он все равно должен постепенно привыкать к взрослой пище. Этот процесс ускорять не нужно.