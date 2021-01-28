Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки

В этом возрасте четвероногий уже отлучен от матери, привит и готов к жизни в новой семье.

Лучше не брать собаку, которая все еще находится на вскармливании матери, порекомендовал специалист. В такой период животное получает необходимый иммунитет и социализируется.

«Благодаря этому он учится общаться с другими сородичами, выстраивая свою схему взаимодействия. В этот период происходит формирование будущего темперамента, основы личности и поведения собаки», — объяснил Голубев.

После покупки щенка его можно постепенно приучать к новым правилам и пище, жизни с хозяевами, написало ИА Nation News. Часто щенков продают в возрасте двух или даже полутора месяцев, когда у них сделана прививка. Однако если вы не профессиональный кинолог, то подобных экспериментов лучше не проводить, предупредил эксперт.

Из-за ранней отлучки щенка от матери в будущем могут возникнуть проблемы в общении с другими собаками. В возрасте 35-40 дней четвероногий способен питаться самостоятельно, но он все равно должен постепенно привыкать к взрослой пище. Этот процесс ускорять не нужно.