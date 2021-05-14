Мошенники стали обманывать россиян, используя имя Илона Маска

Мошенники изобрели новую схему кражи личных данных россиян. Людям предлагают инвестировать в крупные компании, среди которых есть Tesla Илона Маска, и подсовывают фишинговые сайты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Bi.Zone.

Специалисты отметили, что мошенники создают сайты-ловушки, через которые привлекают россиян к якобы инвестированию в известные отечественные и зарубежные компании. В списке приманок есть российские банки, компании нефтяной отрасли, американская Tesla и другие проекты Илона Маска.

По данным Bi.Zone, фишинговые сайты специально делают яркими. На них есть видео, которое рассказывает о несуществующей возможности хорошо заработать, и форма для личных данных. Если ее заполнить, отметили эксперты, то обратной связи уже не будет.

«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», — объяснили в Bi.Zone.

В ЦБ РФ напомнили, что незнакомым людям нельзя сообщать никакой личной информации. Регулятор советует не переводить деньги по их указанию, даже если они представляются сотрудниками банка или полицейскими. Ранее первый заместитель начальника департамента информбезопасности ЦБ РФ Артем Сычев рассказал, что в России участились случаи, когда телефонные мошенники вынуждают жертв снять деньги в банкомате или даже кассе. По его словам, в ближайшее время эту технологию могут использовать более массово.