Мошенники переключились на выманивание у россиян крупных сумм

В России участились случаи, когда телефонные мошенники вынуждают жертв снять деньги в банкомате или даже кассе. Преступники научились выманивать у людей наличные после дистанционной обработки. Об этом газете «Известия» рассказал первый заместитель начальника департамента информбезопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

«Возвращаясь к схеме, когда жертву доводят до снятия денег через отделение банка: сейчас она находится на первом этапе, когда попробовали, выяснили, что это может работать. Мы можем ожидать, что в ближайшее время эта технология может использоваться более массово», — отметил Сычев.

По словам собеседника, регулятор уже обратил внимание банков на новую угрозу и рекомендовал финансовым организациям рассказывать о ней клиентам.

«Преимущество для мошенников этой схемы в том, что они сразу похищают большую сумму денег. <…> Вместо обработки большого количества клиентов банков с относительно небольшими суммами они переключились на более точечное воздействие, которое позволяет получить сразу и много. Эта офлайновая схема — просто один из вариантов такого подхода», — добавил Сычев.

В начале недели в пресс-центре МВД России сообщили, что чаще всего мошенники похищают деньги у россиян через интернет или с помощью сотового телефона. В ведомстве напомнили, что жертвой злоумышленников может стать любой человек, если не будет соблюдать элементарные правила безопасности.