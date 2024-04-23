Эксклюзив 23 апреля 2024, 13:49 Мошенники придумали схему обмана с полисом ОМС. Как не стать жертвой аферистов Эксперт Дворянский рассказал о новой схеме мошенников с полисами ОМС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россияне начали сталкиваться со случаями мошенничества с помощью полисов обязательного страхования. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал «360», как защитить свои средства от аферистов.

По его словам, злоумышленники, как правило, звонят жертве под видом работников страховой компании и убеждают скачать якобы приложение Минздрава для замены полиса обязательного медицинского страхования.

Реклама

Однако на самом деле приложение является программой, которая позволит получить удаленный доступ к устройству и вывести средства.

«Защититься очень просто. Скорее всего, страховая служба не будет звонить вам через мессенджер, а только по городским телефонам. Нужно включать внутреннего критика и позвонить на горячую линию страховой компании, чтобы уточнить этот вопрос», — сказал Дворянский.

Эксперт по безопасности отметил, что необходимо обращать внимание на ссылки, по которым человека убеждают скачать приложение.

«Пользуйтесь только официальными магазинами приложений. Как правило, пользователь сам дает все коды и свое согласие. Мошенники стараются вывести человека из равновесия и принять импульсивное решение», — добавил он.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с оформлением займов через «Госуслуги».